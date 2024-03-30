Diyarbakır’ın 15 ilçesine kesinti uyarısı!

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

1 Nisan Pazartesi günü 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar, Karahanköy bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle, Kemaliye, Cömert, Gözekaya, Yakacık, Deringöze, Şölen, Özbilek, Bademli, Gürünlü bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 08.46-17.46 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Dicle, Sanayi, Aralık, Kartaltepe, Hacıosman, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Ambar, Sarıtoprak, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Kayayolu, Eryolu, Belenli, Başaklı, Ambar, Üçtepe, Göksu, Türkmenhacı, Ulutürk, Seyit Hasan, Köseli, Alibey, Kamışlı, Uğrak, Karayiğit, Karabörk, Ofköy, Seki, Yamaçköy, Babahaki, Belli, Sazlı bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 07.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Kumçi, Dibektaş, Akkoyunlu, Karamusa, Kalecik, Alakoç, Konuksever, Gözerek, Bayırbağı, Yiğitler, Başarı, Keklik, Kırmatepe, Karacaviran, Artuk, Bintaş, Kayagediği, Aşağıtaşmalı, Baykal, Yeşilova, Toplu, Aynalı, Tepe, Kalecik bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 08.40-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Hasköy, Öncülü, Belenli, Çukurbaşı, Aktepe, Kutluk, Başaklı, Yuvacık, Akçomak, Tekkaynak, Karalar, Başalan, İncirtepe, Şekerören, Bölümlü, Kazancı, Şükürlü, Göktepe, Özgider, Kuruyazı, Gürses, Solmaz, Cumhuriyet, Eski, Bozçalı, Şükürlü, Beşpınar, Altınakar, Meydanköy, Öncülü, Bölümlü, Belenli, Yeni, Tekkaynak, Başalan, İncirtepe, Şekerören, Altınakar bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 08.34-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Başköy, Döğer, 15 Temmuz, Baltacı, Değirmenli, Yeşiltepe, Kırkpınar, Kelekçi, Gelincik, Boğazköy, Kurşunlu, Çavlı, Koruköy, Altayköy, Gölbaşı, Bahçeköy, Çavlı, 15 Temmuz, Bahçedere, Ulubaş, Pekmezciler, Bozoba, Yeşilsırt, Biçer, Koruköy, Gündoğuran, Yukarıhaydan, Kırkkuyu, Bahşilar bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Sergen, Okurköy, Gürbüz, Süslü, Abacılar bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Elhuvan, Topalan, Cami, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Barış, Fırat, Talaytepe, Mezopotamya, Barış, Bağcılar, Talaytepe, Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Ambar, Eyüpler, Çakmaklı bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Başbuğ bölgesine,

1 Nisan Pazartesi günü 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serenköy, Muradiye, Çitlibahçe, Gözebaşı, Boyunlu, Esenler, Dolunay, Savat, Yalaza, Uçarlı, Güçlü, Çağdaş, Kabakaya, Bağlan, Çavundur, Ortaç, Gökçe, Ziyaret bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Çiğil, Sulak, Eşme, Sağlık, Düzalan, Akçayır, Bereketli, Yuva, Duru, Akbaş, Selahattin, Feridun, Bağlar, Konak, Bahçelievler, Kale, Mescit, Yüksek, Camii, Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Konacık, Karaçimen, Baroğlu bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bostanpınar, Bağıvar, bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 08.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Güvercinlik, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Dökmetaş, Çakmak bölgelerine elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.