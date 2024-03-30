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Depremzede aile varını yoğunu dolandırıcılara kaptırdı

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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan ve 6 Şubat depremlerinde hem evlerini hem de ahırlarını kaybeden Mişe ailesi, hayvanlarının soğukta zarar görmemesi için onları sattı. Ellerine geçen para ile ayaklarını yerden kesecek bir araba almak isteyen aile, elde avuçta ne varsa dolandırıcılara kaptırdı.

Depremzede aile varını yoğunu dolandırıcılara kaptırdı mask
Depremzede aile varını yoğunu dolandırıcılara kaptırdı
Depremzede aile varını yoğunu dolandırıcılara kaptırdı
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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan ve 6 Şubat depremlerinde hem evlerini hem de ahırlarını kaybeden Mişe ailesi, hayvanlarının soğukta zarar görmemesi için onları sattı. Ellerine geçen para ile ayaklarını yerden kesecek bir araba almak isteyen aile, elde avuçta ne varsa dolandırıcılara kaptırdı.

Depremzede aile varını yoğunu dolandırıcılara kaptırdı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kendi imkânları ile yaptıkları çadır içerisinde yaşayan Uysal Mişe ve ailesi ayaklarını yerden kesecek bir araç almak istediler. Bunun için Samsun’a giden aile, 580 bin TL’lerini kaptırdılar.

Depremzede aile varını yoğunu dolandırıcılara kaptırdı

YATIRIM OLSUN DİYE ARAÇ ALMAK İSTEDİLER

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya’da evleri ve ahırları yıkılan Uysal Mişe ve ailesi, kışın hayvanları soğukta zarar görmesin diye onları satışa sundu. Sattıkları hayvanlarının parasını yatırım amaçlı olarak otomobil almak üzere kullanmak isteyen aile, kendilerine uygun bir araç arayışına girdi.

Depremzede aile varını yoğunu dolandırıcılara kaptırdı

2 PARÇA HALİNDE TOPLAMDA 580 BİN TL GÖNDERDİ

Mişe ailesi internet üzerinden Samsun’da buldukları bir aracı beğendi. Satıcı ile konuşan aile Samsun’a gitti. Uysal Mişe, araç satıcısı C.G.’nin belirttiği IBAN adreslerine 2 parça halinde toplamda 580 bin TL gönderdi. Ancak karşı taraf,

“IBAN adreslerine para gelmedi”

gerekçesi ile satışı iptal etti.

Dolandırıldıklarını iddia eden Mişe ailesi durumu polise bildirerek şikâyetçi oldu. Savcılığa suç duyurusunda da bulunan depremzede aile dolandırıldıklarını iddia etti. Kendilerini dolandırdığı iddia ettikleri C.G., R.A., M.D. ve Y.D.’nin yakalanmasını isteyen depremzede aile, mağdur olduklarını ifade ettiler.

Depremzede aile varını yoğunu dolandırıcılara kaptırdı

Doğanşehir ilçesine bağlı Karaterzi Mahallesi'nde ikamet eden Uysal Mişe, sürekli farklı telefonlar ile arayan dolandırıcıların kendisini tehdit ettiğini ve ailesine hakaretler savurduğunu iddia etti. Mişe, bu şahısların hakkında gerekli işlemlerin yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

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30 Mar 2024 - 14:05 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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