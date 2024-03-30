Elazığ ve Bingöl bu tarihlere dikkat! Kesinti saatler sürecek

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

1 Nisan Pazartesi günü 10.00-16.30 saatleri arasında Maden ilçesine bağlı Hanevleri Köyü, Topaluşağı Köyü, Naldöken Köyü Akburç Mezra, Naldöken Köyü Güzelevler Mevkii, Naldöken Köyü Yeni Mezra, Çalkaya Köyü Osman Çayır Mezra, Çalkaya Köyü, Koçkonağı Köyü, Naldöken Köyü Kutuşağı Mezra, Naldöken Köyü, Çalkaya Köyü Zuğur Evleri Mezra, Naldöken Köyü Bahçe Mezra, Çayırköy Köyü Aşağı Meydancık Mezra, Eğrikavak Köyü, Naldöken Köyü Sarıyer Mezra bölgelerine elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Ayrıca Bingöl’de:

1 Nisan Pazartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Simani Mahallesi bölgesine,

2 Nisan Salı günü 11.00-14.30 saatleri arasında Yedisu ilçesine bağlı Döşengi Mahallesi, Karapolat Köyü, Eskibalta Köyü, Gelinpertek Köyü, Ayanoğlu Köyü, Kabayel Köyü bölgelerine,

2 Nisan Salı günü 11.00-14.30 saatleri arasında Karlıova ilçesine bağlı Simani Mahallesi bölgesine elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.