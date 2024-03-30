Diyanet’ten iftar haberine sert yanıt! Malatya’da “mükellef sofra” tartışması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet’in Malatya’da verdiği iftarda depremzedelerin orucunu çadırda, Diyanet yöneticileri ve özel davetlilerin ise lüks salonda açtığı iddialarına yönelik haberi yalanladı. Yapılan açıklamada, depremzedeler için “plastik yoğurt kaplarına doldurulan soğumuş makarnayı yediler” iddiasının asılsız olduğu ifade edildi.

Sözcü’nün haberine göre, Diyanet’in Malatya’da verdiği iftarda depremzedeler orucunu çadırda, Diyanet yöneticileri ve özel davetliler ise lüks salonda açtı. Diyanet Akademisi Başkanı Enver Kaan’ın Malatya Müftüsü Şahin Yıldırım ile birlikte çadırda kuyruğa giren vatandaşlara makarna dağıttığı, ardından belediyenin davet salonuna geçip özel iftar yemeğini yediği iddia edildi.

DİYANET’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Depremzedeye makarna, protokole mükellef sofra” başlıklı habere,

“Başkanlığımız, iyi niyet taşımayan haberler karşısında vatandaşlarımızın her zaman yanında olma kararlılığını sürdürmeye devam edecektir”

yanıtını verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) bölgede maddi ve manevi destek hizmetlerinin yürütüldüğü, Ramazan ayının girmesi dolayısıyla Malatya’da konteynerlerde yaşayan ve evinde iftar açmak isteyen ihtiyaç sahiplerine TDV koordinesinde Kernek bölgesi ile Miad Konteyner Kent’te açılan iftar çadırında günlük 3 bin kişilik farklı menülerde iftariyeliklerin dağıtıldığı da kaydedildi.

Öte yandan bölgede yapılan hizmetleri yerinde görmek ve Ramazan ayı vesilesiyle vatandaşlarla bir araya gelerek manevi destek sunmak maksadıyla bir kaç programa katılım sağlayan Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan ve heyetinin, bir iftar çadırında yemek dağıtımına eşlik ettikleri belirtildi.

“İDDİALAR ASILSIZ”

Sözcü’nün haberinde depremzedeler için “plastik yoğurt kaplarına doldurulan soğumuş makarnayı yedi” iddiasının asılsız olduğunu açıklayan Diyanet,

“Kaldıkları konteynerlerde veya evlerinde aileleriyle birlikte iftar etmek isteyen vatandaşlarımız, iftar çadırında dağıtılan yemeği sefer tasları ile alıp eve veya konteynerlerine götürmektedir. Heyetin hazır bulunduğu iftariyelik dağıtımında günün menüsü; domates çorbası, tavuk sote, soslu makarna, ayran, su ve ekmek şeklindedir”

ifadelerini kullandı.

PROTOKOL YEMEĞİ NEYDİ?

Öte yandan, gazetenin, “Diyanet Akademisi Başkanı Enver Kaan ve Malatya Müftüsü Şahin Yıldırım’ın yemek dağıtımının ardından kendileri için özel hazırlanan iftar yemeğini yedi” iddiasına ise şu cevap verildi:

“Diyanet Akademisi Başkanı Kaan ve beraberindeki heyet, buradaki programın ardından, depremde vefat eden Diyanet personelinin aileleri, yakınlarını kaybeden ve depremde zarar gören Diyanet personeli ve bölgede cami ve Kur’an kursu yapımına katkı sunan hayırseverlerin katıldığı iftar programına da iştirak etmiştir. ‘Protokol yemeği’ olarak basında çarpıtılarak yer alan habere konu yemek menüsü ise; diğer menüyle benzer şekilde mercimek çorbası, sebzeli yemek, salata, tatlı, ayran, su ve ekmek şeklindedir.”

Açıklamanın devamında,

“Başkanlığımız, yanıltıcı, iyi niyet taşımayan maksatlı haberler karşısında, toplumu din konusunda aydınlatma görevinin yanı sıra yaralarını sarma noktasında da vatandaşlarımızın her zaman yanında olma kararlığını sürdürmeye devam edecektir”

denildi.

(Fotoğraflar temsilidir.)