Malatya’nın o mahallelerinde bu tarihlere dikkat!

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre bugün ve seçimin yapılacağı yarın elektrik kesintisi olmayacak.

Öte yandan;

1 Nisan tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nde,

2 Nisan tarihinde 05.00 ile 08.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kıyıcak Mah, Darıpınar Mahallesi, Merdivenler Mahallesi, Şişman Mahallesi, Meydancık Mahallesi, Bahri Mahallesi, Erdemli Mahallesi, Dedeköy Mahallesi, Düztarla Mahallesi, Soğukpınar Mahallesi, Bağlıca Mahallesi, Kapıkaya Mahallesi, Mahmut Dursun Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Alhanuşağı Mahallesi, Salkımlı Mahallesi, Üçdeğirmen Mahallesi, Düzyol Mahallesi, Kamıştaş Mahallesi, Abuşoğlu Mahallesi, Tepebaşı Mahallesi, Çanakçı Mahallesi, Sarıot Mahallesi, Kaleköy Mahallesi, İkizpınar Mahallesi, Güneyce Mahallesi, Kumluyazı Mahallesi, Topkıran Köyü, Gülenköy Mahallesi, Kozluk Mahallesi, Karaağaç Mahallesi, Yenidamlar Mahallesi, Akuşağı Mahallesi, Uyanık Mahallesi, Akça Mahallesi, Uzunhüseyin Mahallesi, Bentköy Mahallesi, Karahüseyin Mahallesi, Şiro Taraksu Mahallesi, Çığırlı Mahallesi, Örencik Mahallesi, Çolak Mahallesi’nde,

2 Nisan tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Poskıran Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak.