- Sağlık

30 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 30 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 29 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

30 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 30 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 29 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

29 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

BAŞAK ECZANESİ

Hastane Cad. Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı
24 saat açık!

BADEM ECZANESİ

Cengiz Topel Cad. Mıgros Market yanı Mücelli Sağlık Ocağı ile tapu binası arası
24 saat açık!

ERGÖÇEN ECZANESİ

Kömür Tevzi yolu, İstasyon ASM karşısı N:25/B Merkez
24 saat açık!

MENENGİÇ ECZANESİ

Meydanbaşı Mahallesi, Osman ATEŞ Caddesi, No:85 Menengiç Eczanesi Battalgazi/Malatya
24 saat açık!


MELİKE ECZANESİ

Fahri Kayahan Bulvarı Çarşı Market Karşısı Migros Yanı
24 saat açık!
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30 Mar 2024 - 11:09 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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