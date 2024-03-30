30 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 30 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 29 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
29 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
BAŞAK ECZANESİ
Hastane Cad. Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı
24 saat açık!
BADEM ECZANESİ
Cengiz Topel Cad. Mıgros Market yanı Mücelli Sağlık Ocağı ile tapu binası arası
24 saat açık!
ERGÖÇEN ECZANESİ
Kömür Tevzi yolu, İstasyon ASM karşısı N:25/B Merkez
24 saat açık!
MENENGİÇ ECZANESİ
Meydanbaşı Mahallesi, Osman ATEŞ Caddesi, No:85 Menengiç Eczanesi Battalgazi/Malatya
24 saat açık!
MELİKE ECZANESİ
Fahri Kayahan Bulvarı Çarşı Market Karşısı Migros Yanı
24 saat açık!
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.