Malatya’da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji, Malatya’da havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini bildirdi. Şehir genelinde hava bugün yine bahar havasını andıracak.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporu paylaştı. Buna göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyretmesi beklenirken rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Meteoroloji,

“Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir”

uyarısı da yaptı.

MALATYA MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Paylaşılan hava tahmin raporuna göre, merkez ve ilçelerde hava durumu şöyle olacak:

Malatya merkez: Parçalı ve az bulutlu

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu

Darende: Parçalı ve az bulutlu

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu

Kale: Parçalı ve az bulutlu

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu