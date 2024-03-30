Malatya’da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji, Malatya’da havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini bildirdi. Şehir genelinde hava bugün yine bahar havasını andıracak.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporu paylaştı. Buna göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edildi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyretmesi beklenirken rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.
Meteoroloji,
“Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir”
uyarısı da yaptı.
MALATYA MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Paylaşılan hava tahmin raporuna göre, merkez ve ilçelerde hava durumu şöyle olacak:
Malatya merkez: Parçalı ve az bulutlu
Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu
Arapgir: Parçalı ve az bulutlu
Arguvan: Parçalı ve az bulutlu
Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu
Darende: Parçalı ve az bulutlu
Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu
Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu
Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu
Kale: Parçalı ve az bulutlu
Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu
Pütürge: Parçalı ve az bulutlu
Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu
Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.