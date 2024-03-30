- Gündem

Elazığ'da 4.7'lik deprem: Malatya da hissetti Depremin 4. yılında korkutan artçı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ'da gece saatlerinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya da dahil çevre illerden hissedilen deprem, 2020'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Sivrice'de oldu. Uzman isimler, yaşanan bu sarsıntıyı değerlendirdi.

Elazığ'da 4.7'lik deprem: Malatya da hissetti Depremin 4. yılında korkutan artçı mask
Elazığ'da 4.7'lik deprem: Malatya da hissetti Depremin 4. yılında korkutan artçı
Elazığ'da 4.7'lik deprem: Malatya da hissetti Depremin 4. yılında korkutan artçı
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ'da gece saatlerinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya da dahil çevre illerden hissedilen deprem, 2020'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Sivrice'de oldu. Uzman isimler, yaşanan bu sarsıntıyı değerlendirdi.

Elazığ'da 4.7'lik deprem: Malatya da hissetti Depremin 4. yılında korkutan artçı

Edinilen bilgilere göre, deprem gece saat 03.25'te oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Elazığ Sivrice Sürek merkezli deprem 4.7 büyüklüğündeydi. Depremin derinliği ise 5 kilometreydi.

Elazığ'da 4.7'lik deprem: Malatya da hissetti Depremin 4. yılında korkutan artçı

UZMAN İSİMLER NE DEDİ?

Konuya ilişkin yorumda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan,

"Bugün 03.25'te Elazığ'da, 5 km derinde M4,7 büyüklüğünde olan küçük deprem, yıkıcı değildir. Bu deprem M6,8 Sivrice depreminin beklenen bir artçısıdır. Daha büyüğü şaşırtıcı olurdu. Sorun yok"

ifadelerini kullandı.

Elazığ'da 4.7'lik deprem: Malatya da hissetti Depremin 4. yılında korkutan artçı

NEDEN GENİŞ ALANDA HİSSEDİLDİ?

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt ise, şu ifadeleri aktardı:

"Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem 6,8 Sivrice depreminin artçısıdır endişeye gerek yok.

Sevgili dostlar 4 yıl sonra da 5 yıl sonra da artçı olur. Gelin anlatayım; 1901 7,2 Karadeniz depreminin artçıları 4 yıl sürmüştü. Yani 6,8'lik depremden 4 yıl sonra bu büyüklükte bir artçının olması olağan bir durum. Hemen rehavete kapılmaya gerek yok.

Geniş alanda hissedilmesinin sebebi derinliği az ve sığ bir deprem olmasından kaynaklı. Çevre kırıklara baskı yüklemesi mümkün de değildir.

Elazığ'da 4.7'lik deprem: Malatya da hissetti Depremin 4. yılında korkutan artçı

6 ŞUBAT ETKİSİ VAR MI?

İkincil sebebi 6 Şubat'ta meydana gelen 7,8'lik depremde Arabistan platosunun kuzeye doğru kayması öteleme yapması... Bu öteleme bölgeye küçük bir miktar basınç oluşturmuştu."

Elazığ'da 4.7'lik deprem: Malatya da hissetti Depremin 4. yılında korkutan artçı


4 YIL SONRA GELEN ARTÇI

Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş da,

"Deprem 24 Ocak 2020 Doğanyol depreminin 4 yıl sonra olan artçı depremini oluşturmaktadır"

dedi.

Elazığ'da 4.7'lik deprem: Malatya da hissetti Depremin 4. yılında korkutan artçı

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, deprem, Artçı deprem, Elazığ, Sivrice, Arabistan platosu, basınç, Baturhan Öğüt, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kandilli Rasathanesi, doğanyol

30 Mar 2024 - 10:09 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL