Elazığ'da 4.7'lik deprem: Malatya da hissetti Depremin 4. yılında korkutan artçı

Elazığ'da gece saatlerinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya da dahil çevre illerden hissedilen deprem, 2020'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Sivrice'de oldu. Uzman isimler, yaşanan bu sarsıntıyı değerlendirdi.

Edinilen bilgilere göre, deprem gece saat 03.25'te oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Elazığ Sivrice Sürek merkezli deprem 4.7 büyüklüğündeydi. Depremin derinliği ise 5 kilometreydi.

UZMAN İSİMLER NE DEDİ?

Konuya ilişkin yorumda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan,

"Bugün 03.25'te Elazığ'da, 5 km derinde M4,7 büyüklüğünde olan küçük deprem, yıkıcı değildir. Bu deprem M6,8 Sivrice depreminin beklenen bir artçısıdır. Daha büyüğü şaşırtıcı olurdu. Sorun yok"

ifadelerini kullandı.

NEDEN GENİŞ ALANDA HİSSEDİLDİ?

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt ise, şu ifadeleri aktardı:

"Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem 6,8 Sivrice depreminin artçısıdır endişeye gerek yok.

Sevgili dostlar 4 yıl sonra da 5 yıl sonra da artçı olur. Gelin anlatayım; 1901 7,2 Karadeniz depreminin artçıları 4 yıl sürmüştü. Yani 6,8'lik depremden 4 yıl sonra bu büyüklükte bir artçının olması olağan bir durum. Hemen rehavete kapılmaya gerek yok.

Geniş alanda hissedilmesinin sebebi derinliği az ve sığ bir deprem olmasından kaynaklı. Çevre kırıklara baskı yüklemesi mümkün de değildir.

6 ŞUBAT ETKİSİ VAR MI?

İkincil sebebi 6 Şubat'ta meydana gelen 7,8'lik depremde Arabistan platosunun kuzeye doğru kayması öteleme yapması... Bu öteleme bölgeye küçük bir miktar basınç oluşturmuştu."



4 YIL SONRA GELEN ARTÇI

Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş da,

"Deprem 24 Ocak 2020 Doğanyol depreminin 4 yıl sonra olan artçı depremini oluşturmaktadır"

dedi.