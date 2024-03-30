Kavga sonrası tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Çeşitli tarihi eserler ele geçirildi

Hatay'da, bir evde çıkan kavga sonrası polis ekipleri tarafından yapılan aramada çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

Ekipler, tarih kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antakya ilçesinde bulunan bir evde yaşanan kavga üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, evde E.G. ve A.G. kardeşlerin yanı sıra Y.E. ve M.N.T. isimli iki kişinin daha bulunduğunu tespit etti. Şahısların şüpheli davranışları dikkat çektiği için polis ekipleri evde arama kararı aldı.

Yapılan aramada, 1 kahverengi insan silüetli heykel, 1 bronz dışı kabartmalı içinde rulo halde sarılı çeşitli dillerde yazılı tarihi eser, 1 ahşap sandık içinde 19 çeşitli renk boy ve ebatlarda sikke, 1 boş kovan ve 34 kurusıkı fişek ele geçirildi. Ayrıca, tarihi eser ve uyuşturucu ticaretiyle ilgili not defteri ve cep telefonları da bulundu ve el konuldu.

Olayla ilgili olarak şüpheliler adli makamlara teslim edilerek işlem yapılmak üzere adli mercilere sevk edildi. Bu operasyon, tarih kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin önemini bir kez daha vurguladı ve yetkililerin bu konudaki kararlılığını gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı