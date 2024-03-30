Hatay'da polis operasyonu: 25 göçmen yakalandı

Hatay'da polis ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 25 göçmen yakalandı.

Araçta yapılan aramalarda bagaj kısmına saklanan 2 şahısın yakalanma anları kameralara yansıdı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İskenderun yolunda yapılan aramalarda sınırı kaçak yollarla geçen 8 göçmen, otogar çıkışında bekleyen 5 göçmen ve Kuzeytepe Mahallesi'nde bir metruk binada saklanan 3 göçmen olmak üzere toplam 16 göçmen şahıs yakalandı. Ayrıca Topboğazı-Belen istikametinde 28 Mart tarihinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araçta yapılan aramada da 9 göçmen şahıs yakalandı.

Polis ekipleri, araçta gerçekleştirilen arama sırasında bagajda saklanan 2 kaçak göçmenin yakalanma anlarını kameraya kaydetti. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan kaçak göçmenleri barındırıp naklettiği tespit edilen A.D. ve N.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan göçmen şahısların işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araçtan inip kaçmaya çalışan yabancı uyruklu S.E.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Bu operasyonlar, göçmen kaçakçılığına karşı Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün kararlı mücadelesini gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı