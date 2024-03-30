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Serpme ağı boynuna dolanan adam, arkadaşları tarafından kurtarıldı

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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde balık avlamak için serpme ağı kullanan bir kişi, ağın boynuna dolanması sonucu suya düştü.

Serpme ağı boynuna dolanan adam, arkadaşları tarafından kurtarıldı mask
Serpme ağı boynuna dolanan adam, arkadaşları tarafından kurtarıldı
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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde balık avlamak için serpme ağı kullanan bir kişi, ağın boynuna dolanması sonucu suya düştü.

Olay, dün Kocaköy ilçesindeki Ambar Çayı'nda meydana geldi. Askeri K. (30) isimli kişi, balık tutmak için arkadaşlarıyla birlikte çaya serpme ağı attı. Ancak ağın boynuna dolanması sonucu dengesini kaybeden Askeri K., suya düştü.

Serpme ağı boynuna dolanan adam, arkadaşları tarafından kurtarıldı

Arkadaşları tarafından boğulma tehlikesi geçiren Askeri K., çaydan çıkarılarak kurtarıldı. Olay anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu görüntüler, yaşanan olayın boyutunu gözler önüne serdi ve olayın nasıl sonuçlandığını gösterdi.

Serpme ağı boynuna dolanan adam, arkadaşları tarafından kurtarıldı

Serpme ağlarının kullanımı sırasında dikkatli olunması gerektiği ve güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Balık tutma gibi doğa aktivitelerinin keyfini çıkarırken güvenliği ön planda tutmanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Askeri K.'nin yaşadığı bu talihsiz olayın ardından, balıkçıların ve doğa severlerin benzer durumların tekrarlanmaması için daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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30 Mar 2024 - 01:10 - Asayiş

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