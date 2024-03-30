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Alacak verecek tartışması kanlı bitti: Kardeşini silahla vurarak yaraladı

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Elazığ'ın yukarı İçme köyünde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bir tartışma sonucunda bir kişi, kardeşini silahla vurarak yaraladı.

Alacak verecek tartışması kanlı bitti: Kardeşini silahla vurarak yaraladı mask
Alacak verecek tartışması kanlı bitti: Kardeşini silahla vurarak yaraladı
Alacak verecek tartışması kanlı bitti: Kardeşini silahla vurarak yaraladı
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Elazığ'ın yukarı İçme köyünde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bir tartışma sonucunda bir kişi, kardeşini silahla vurarak yaraladı.

Alacak verecek tartışması kanlı bitti: Kardeşini silahla vurarak yaraladı

Olayın detaylarına göre, 35 yaşındaki O.Y. ile 34 yaşındaki kardeşi V.Y. arasında alacak verecek konusunda bir anlaşmazlık yaşandı. Tartışma hızla kavgaya dönüştü ve bu süreçte O.Y., belinden çıkardığı tabanca ile kardeşine ateş etti.

Alacak verecek tartışması kanlı bitti: Kardeşini silahla vurarak yaraladı

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı kardeş, ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahı kullanan O.Y. ise jandarma ekiplerine teslim oldu.

Alacak verecek tartışması kanlı bitti: Kardeşini silahla vurarak yaraladı

Şu anda olayla ilgili detaylı bir inceleme sürdürülüyor. Bu tür şiddet olaylarının önlenmesi için toplumda şiddetin önlenmesi ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi konusunda farkındalığın artırılması önemlidir.

Alacak verecek tartışması kanlı bitti: Kardeşini silahla vurarak yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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30 Mar 2024 - 01:05 - Asayiş

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