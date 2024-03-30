Alacak verecek tartışması kanlı bitti: Kardeşini silahla vurarak yaraladı

Elazığ'ın yukarı İçme köyünde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bir tartışma sonucunda bir kişi, kardeşini silahla vurarak yaraladı.

Olayın detaylarına göre, 35 yaşındaki O.Y. ile 34 yaşındaki kardeşi V.Y. arasında alacak verecek konusunda bir anlaşmazlık yaşandı. Tartışma hızla kavgaya dönüştü ve bu süreçte O.Y., belinden çıkardığı tabanca ile kardeşine ateş etti.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı kardeş, ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahı kullanan O.Y. ise jandarma ekiplerine teslim oldu.

Şu anda olayla ilgili detaylı bir inceleme sürdürülüyor. Bu tür şiddet olaylarının önlenmesi için toplumda şiddetin önlenmesi ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi konusunda farkındalığın artırılması önemlidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı