Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

Elazığ'ın Bulgurcuk mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Bulgurcuk mevkiinde meydana geldi. S.C. yönetimindeki 37 HD 864 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Araç, elektrik direğine çarpıp durduğunda, kazada biri ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gelerek çalışmalarına başladı.

Trafik kazalarının önlenmesi için sürücülerin dikkatli ve kurallara uymaları önemlidir. Ayrıca, kazaların sonuçlarıyla ilgili hızlı müdahalenin yararlı olduğu unutulmamalıdır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı