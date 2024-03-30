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Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

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Elazığ'ın Bulgurcuk mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 5 yaralı mask
Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 5 yaralı
Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 5 yaralı
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Elazığ'ın Bulgurcuk mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Bulgurcuk mevkiinde meydana geldi. S.C. yönetimindeki 37 HD 864 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Araç, elektrik direğine çarpıp durduğunda, kazada biri ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

Jandarma ve polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gelerek çalışmalarına başladı.

Trafik kazalarının önlenmesi için sürücülerin dikkatli ve kurallara uymaları önemlidir. Ayrıca, kazaların sonuçlarıyla ilgili hızlı müdahalenin yararlı olduğu unutulmamalıdır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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30 Mar 2024 - 00:59 - Asayiş

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