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Yaşlı adamı telefonla arayarak dolandıran şüpheli yakalandı

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Kayseri'de yaşanan bir dolandırıcılık olayında, bir şahıs yaşlı bir adamı telefonla arayarak kendini polis olarak tanıttı ve 560 bin TL değerindeki ziynet eşyasını dolandırdı.

Yaşlı adamı telefonla arayarak dolandıran şüpheli yakalandı mask
Yaşlı adamı telefonla arayarak dolandıran şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı telefonla arayarak dolandıran şüpheli yakalandı
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Kayseri'de yaşanan bir dolandırıcılık olayında, bir şahıs yaşlı bir adamı telefonla arayarak kendini polis olarak tanıttı ve 560 bin TL değerindeki ziynet eşyasını dolandırdı.

Yaşlı adamı telefonla arayarak dolandıran şüpheli yakalandı

Şüphelinin, yaşlı adamı arayarak polis olduğunu iddia etmesiyle başlayan dolandırıcılık süreci, yaşlı adamın altınlarını şüphelinin almasıyla sonuçlandı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. 178 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti ve operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşlı adamı telefonla arayarak dolandıran şüpheli yakalandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcılık olayı sırasında yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Yaşlı adamı telefonla arayarak dolandıran şüpheli yakalandı

Bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmak ve polis ya da diğer resmi makamların telefonla kişisel veya finansal bilgileri talep etmeyeceğini bilmek önemlidir. Kamuoyunu bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilinçlendirmek ve dikkat çekmek, benzer olayların önlenmesine yardımcı olabilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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30 Mar 2024 - 00:56 - Gündem

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