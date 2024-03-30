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Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor mask
Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması ve 5’e 2 gerçekleştirdi. Dar ve geniş alan oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trabzonspor, Trendyol Süper Lig, Konyaspor, maç, hazırlık, antreman, spor, Abdullah Avcı

30 Mar 2024 - 00:47 - Spor

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