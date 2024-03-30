Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması ve 5’e 2 gerçekleştirdi. Dar ve geniş alan oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı