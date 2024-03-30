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Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.
Adana Demirspor, 3 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe’yle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 Mar 2024 - 00:44 - Spor

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