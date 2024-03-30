30 Mar 2024 - 00:43 - Gündem

Uyuşturucu operasyonu: 253 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 tutuklama

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda ilimize uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen bir şüpheli şahıs yakalandı.