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Uyuşturucu operasyonu: 253 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 tutuklama

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Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda ilimize uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen bir şüpheli şahıs yakalandı.

Uyuşturucu operasyonu: 253 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 tutuklama mask
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Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda ilimize uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen bir şüpheli şahıs yakalandı.

Uyuşturucu operasyonu: 253 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 tutuklama

23 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen operasyonda, şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada 253 gram sıvı metamfetamin ve 2 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi.

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada,

"R.E. isimli şahıs TCK 188 kapsamında yapılan işlemlerin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir"

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 Mar 2024 - 00:43 - Gündem

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