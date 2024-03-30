Uyuşturucu operasyonu: 253 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 tutuklama

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda ilimize uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen bir şüpheli şahıs yakalandı.
23 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen operasyonda, şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada 253 gram sıvı metamfetamin ve 2 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi.
Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada,
"R.E. isimli şahıs TCK 188 kapsamında yapılan işlemlerin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir"
denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.