Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı var

Isparta'nın Davraz Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ali İhsan D. yönetimindeki plakası belirlenemeyen kamyonet ile Ali C. tarafından kullanılan 32 DA 828 plakalı otomobil çarpıştı.
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.