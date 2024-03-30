30 Mar 2024 - 00:39 - Gündem

Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı var

Isparta'nın Davraz Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ali İhsan D. yönetimindeki plakası belirlenemeyen kamyonet ile Ali C. tarafından kullanılan 32 DA 828 plakalı otomobil çarpıştı.