- Asayiş

Adıyaman'da kalıcı konut inşaatı bölgesinde yangın çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman merkeze bağlı Karadağ Ormanlık alan yakınlarında bulunan kalıcı konut inşaatı alanında, işçilerin kaldığı konteyner yatakhanesinde yangın çıktı.

Adıyaman'da kalıcı konut inşaatı bölgesinde yangın çıktı mask
Adıyaman'da kalıcı konut inşaatı bölgesinde yangın çıktı
Adıyaman'da kalıcı konut inşaatı bölgesinde yangın çıktı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman merkeze bağlı Karadağ Ormanlık alan yakınlarında bulunan kalıcı konut inşaatı alanında, işçilerin kaldığı konteyner yatakhanesinde yangın çıktı.

Adıyaman'da kalıcı konut inşaatı bölgesinde yangın çıktı

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, 3 katlı yatakhane binasını tamamen sardı. Yangın sırasında içeride bulunan birçok işçi kendilerini zorlukla dışarı atmıştır. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adıyaman'da kalıcı konut inşaatı bölgesinde yangın çıktı

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken içeride herhangi bir işçinin olup olmadığı, yapılacak sayımlar ve kontroller sonrasında belirlenecektir. Yangın söndürme çalışmaları halen devam etmektedir.

Adıyaman'da kalıcı konut inşaatı bölgesinde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, Karadağ Ormanlık alan, kalıcı konut inşaatı, İşçi, konteyner yatakhanesi, yangın, itfaiye

30 Mar 2024 - 00:36 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL