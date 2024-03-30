Adıyaman'da kalıcı konut inşaatı bölgesinde yangın çıktı

Adıyaman merkeze bağlı Karadağ Ormanlık alan yakınlarında bulunan kalıcı konut inşaatı alanında, işçilerin kaldığı konteyner yatakhanesinde yangın çıktı.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, 3 katlı yatakhane binasını tamamen sardı. Yangın sırasında içeride bulunan birçok işçi kendilerini zorlukla dışarı atmıştır. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken içeride herhangi bir işçinin olup olmadığı, yapılacak sayımlar ve kontroller sonrasında belirlenecektir. Yangın söndürme çalışmaları halen devam etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı