30 Mar 2024 - 00:34 - Gündem

1 kilo 870 gram külçe altın ele geçirildi

Hakkari'nin Çukura ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 300 bin TL olan 1 kilo 870 gram külçe altın ele geçirildi.