Okul servisi öğretmene çarptı: Genç öğretmen ağır yaralandı

Erzurum'da, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, okul servisi yaya halindeki Din Kültürü Öğretmeni Yusuf Z.'ye (29) çarptı.

İftar saatinde evine gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan öğretmen ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Araştırma Hastanesine kaldırılan genç öğretmenin parmaklarının koptuğu belirlendi. Kazada, öğretmenin ders notlarının yola savrulduğu görüldü.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından genç öğretmenin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve detaylı inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı