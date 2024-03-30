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Okul servisi öğretmene çarptı: Genç öğretmen ağır yaralandı

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Erzurum'da, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, okul servisi yaya halindeki Din Kültürü Öğretmeni Yusuf Z.'ye (29) çarptı.

Okul servisi öğretmene çarptı: Genç öğretmen ağır yaralandı mask
Okul servisi öğretmene çarptı: Genç öğretmen ağır yaralandı
Okul servisi öğretmene çarptı: Genç öğretmen ağır yaralandı
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Erzurum'da, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, okul servisi yaya halindeki Din Kültürü Öğretmeni Yusuf Z.'ye (29) çarptı.

Okul servisi öğretmene çarptı: Genç öğretmen ağır yaralandı

İftar saatinde evine gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan öğretmen ağır yaralandı.

Okul servisi öğretmene çarptı: Genç öğretmen ağır yaralandı

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Araştırma Hastanesine kaldırılan genç öğretmenin parmaklarının koptuğu belirlendi. Kazada, öğretmenin ders notlarının yola savrulduğu görüldü.

Okul servisi öğretmene çarptı: Genç öğretmen ağır yaralandı

Hastanede yapılan müdahalenin ardından genç öğretmenin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve detaylı inceleme devam ediyor.

Okul servisi öğretmene çarptı: Genç öğretmen ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 Mar 2024 - 00:31 - Gündem

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