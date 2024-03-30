Bayraktar TB3 SİHA, 27 saatlik başarılı test uçuşuyla dikkat çekiyor

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, başarılı bir test uçuşuyla daha dikkat çekti. Yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile donatılan milli SİHA, 27 saatlik kesintisiz uçuş gerçekleştirerek 4 bin 600 kilometrelik mesafe kat etti.

Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen 26. test uçuşunda, orta irtifada 27 saat 19 dakika boyunca havada kaldı. 28 Mart günü başlayan ve 29 Mart'ta tamamlanan uçuş sırasında, SİHA'nın sistem ve dayanım performansı değerlendirildi.

Bu başarılı uçuşla birlikte Bayraktar TB3'ün toplam uçuş süresi 224 saate ulaştı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla güçlendirilen milli SİHA, daha önce 20 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen uzun uçuş testinde 32 saat havada kalmış ve 5 bin 700 kilometre yol kat etmişti.

Bayraktar TB3 SİHA'nın başarılı testleri, Türk savunma sanayisinin milli ve yerli ürünlerinin gücünü bir kez daha ortaya koymaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı