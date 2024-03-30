Akaryakıt tankeri ile biçerdöverin çarpışması sonucu 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, dün akşam saatlerinde eski Bismil-Silvan-Diyarbakır kara yolu üzerinde meydana gelen kaza, bölgede üzüntüye neden oldu.
Mehmet Yıldız (30) yönetimindeki 21 TK 933 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu biçerdöverle çarpıştı. Kazada Mehmet Yıldız ve ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Yıldız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldız'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından ilçedeki aile mezarlığına defnedildi.
Kazayla ilgili inceleme devam ederken, yetkililer olayın detaylarını belirlemek ve soruşturmayı sürdürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu tür trafik kazalarının önlenmesi ve benzer acıların yaşanmaması için sürücülerin dikkatli olması önem taşımaktadır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.