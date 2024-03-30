Son teravih ne zaman kılınacak?

11 ayın sultanı Ramazan ayının ne zaman biteceği merak edilirken, son teravih namazının hangi tarihte kılınacağı da araştırılıyor. Peki, bayram hangi gün başlıyor, oruç ne zaman bitiyor, son teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte tüm merak edilen soruların cevabı…

2024 Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü başladı. İlk sahur, 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece gerçekleştirildi.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK? BAYRAM HANGİ GÜN?

Ramazan ayının son günü olan arefe günü Nisan ayının 9. gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan'da başlayacak ve Nisan ayının 10-11-12. günlerinde idrak edilecek.

SON TERAVİH NAMAZI HANGİ GÜN?

Son teravih namazı ise 8 Nisan Pazartesi günü, yatsı namazına müteakip kılınacak. Teravih namazı camide cemaatle ve bireysel olarak evlerde de kılınabiliyor.