Bu haber çiftçilere: Destekleme ödemeleri hesaplara yattı

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplamda 142 milyon 582 bin TL'lik destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesabına aktarıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 142 milyon 582 bin Türk Lirası 'destekleme ödemesini' çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu destekleme ödemelerinin hesaplara yatırıldığını aktardı:

Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği olarak 90 milyon 346 bin Türk Lirası,

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği için 52 milyon 128 bin TL,

Damızlık Ana Arı Desteği için 52 milyon 128 bin TL

Toplam 142 milyon 582 bin TL'lik destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.