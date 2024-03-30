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Bu haber çiftçilere: Destekleme ödemeleri hesaplara yattı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, toplamda 142 milyon 582 bin TL'lik destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesabına aktarıldığını duyurdu.

Bu haber çiftçilere: Destekleme ödemeleri hesaplara yattı mask
Bu haber çiftçilere: Destekleme ödemeleri hesaplara yattı
Bu haber çiftçilere: Destekleme ödemeleri hesaplara yattı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, toplamda 142 milyon 582 bin TL'lik destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesabına aktarıldığını duyurdu.

Bu haber çiftçilere: Destekleme ödemeleri hesaplara yattı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 142 milyon 582 bin Türk Lirası 'destekleme ödemesini' çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını duyurdu.

Bu haber çiftçilere: Destekleme ödemeleri hesaplara yattı

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu destekleme ödemelerinin hesaplara yatırıldığını aktardı:
Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği olarak 90 milyon 346 bin Türk Lirası,
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği için 52 milyon 128 bin TL,
Damızlık Ana Arı Desteği için 52 milyon 128 bin TL
Toplam 142 milyon 582 bin TL'lik destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı. 

Bu haber çiftçilere: Destekleme ödemeleri hesaplara yattı
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30 Mar 2024 - 00:40 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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