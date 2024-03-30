İftardan sahura kadar şerbet akardı Malatya, Şerbet Çeşmesi’ni özledi

Malatya Merkez PTT önünde bulunan ve “Şerbet Çeşmesi” olarak bilinen tarihi Nur Çeşmesi’ni hatırladınız mı? Eskiden Ramazan ayında insanların iftar sonrası uğrak bir noktası hale gelen o çeşme artık yok. İçinde bulunduğumuz mübarek ayda en çok yad edilen yerlerden birisi de o ortam ve çeşme…

Bir örneği Bosna-Hersek'te bulunan, Malatya Merkez PTT önündeki çeşmeden Ramazan ayı dolayısıyla iftardan sahura kadar meyve özlü şerbet akıyordu. Öyle ki burası artık iftar sonralarının vazgeçilmez bir durağıydı.

OSMANLI VE SELÇUKLU DÖNEMİ MİMARİSİNİ ANIMSATIYORDU

Osmanlı ve Selçuklu dönemi mimarisini anımsatan ve üstü ahşap olan bu çeşme artık yok. Malatyalılar tarafından ‘Şerbet Çeşmesi’ olarak bilinen ve Malatya’nın gözde merkezinde bulunan Nur Çeşmesi 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden sonra artık akmıyordu. Şimdi o güzel mekandan eser yok…

ANIMIZ OLAN HER ŞEY YİTİP GİTTİ

Çocukluğu, gençliği bu cadde ve sokaklarda geçen vatandaşlar,

“Burada bir sürü anımız hatıramız vardı. Ramazan aylarında bu çeşmeden şerbet akardı ve insanlar iftarını açtıktan sonra buraya gelirlerdi, uzun kuyruklar olurdu. Şimdi Malatya’da hatıramız olan, anımız olan her şey yitip gitti. Ne o çeşme var ne eskiler!”

diyerek, eskileri özlemle yad ediyorlar.