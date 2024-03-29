Kahramanmaraş yine sallandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin, saat 23.06'da gerçekleştiği ve derinliğinin 6.32 kilometre olduğu belirtildi.

Depremin şiddeti ve derinliği, bölgedeki yerel yetkililer ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmekte olup, olası hasarlar ve güvenlik önlemleri konusunda gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalar devam etmektedir.

Bu tür doğal olaylar karşısında, bölgedeki vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olması, AFAD'ın güncel bilgilendirmelerini takip etmeleri önem arz etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı