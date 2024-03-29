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Kahramanmaraş yine sallandı

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş yine sallandı mask
Kahramanmaraş yine sallandı
Kahramanmaraş yine sallandı
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş yine sallandı

Depremin, saat 23.06'da gerçekleştiği ve derinliğinin 6.32 kilometre olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş yine sallandı

Depremin şiddeti ve derinliği, bölgedeki yerel yetkililer ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmekte olup, olası hasarlar ve güvenlik önlemleri konusunda gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalar devam etmektedir.

Kahramanmaraş yine sallandı

Bu tür doğal olaylar karşısında, bölgedeki vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olması, AFAD'ın güncel bilgilendirmelerini takip etmeleri önem arz etmektedir.

Kahramanmaraş yine sallandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 Mar 2024 - 23:20 - Gündem

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