Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Yıldırım: Gitsin milletvekilliğini yapsın

Bakış Açısı Seçim Özel programında konuşan Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Veli Ağbaba’nın belediye başkanı olmasını istemediğini kaydetti. Yıldırım Ağbaba’nın Malatya’nın sorunlarını dile getirecek imkanının olduğunu, belediye başkanı olursa 4 yıl boyunca Malatya’nın bir milletvekilinin eksik olacağını söyledi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19736243/yildirim-gitsin-milletvekilligini-yapsin



Tek çare yerinde dönüşüm mü?

Bahar ayının gelmesi, inşaat sezonun başlaması emlakçıların işini artıracağı düşünülürken, emlak piyasasının durgunluğu kafalarda soru işareti bıraktı. İleriki dönemler için piyasanın canlanması yönünde ümit var olduklarını dile getiren ve 6 Şubat depremlerini geçiren konutlarla ilgili BUSABAH Medya’ya konuşan Malatya Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Ali Özgül, önemli açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19733471/tek-care-yerinde-donusum-mu



Yeni cami yıkılıyor mu?

Malatya’nın en önemli değeri ve sembolik yapılarından biri olan Söğütlü Camii’nin yıkılmasının ardından, vatandaşlar tarafından Yeni Camii’nin yıkılacağı yönündeki iddialar da ortaya atıldı. Bu iddianın doğru olup olmadığı merak edilirken, birçok vatandaş yetkililerden bu yönde bir açıklama yapılmasını bekliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19734044/yeni-cami-yikiliyor-mu



Oy kullanma saatleri belirlendi! Erken bitecek illerin arasında Malatya’da var İşte o saatler

31 Mart Yerel Seçimlere kısa bir süre kala Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy verme saatlerini de belirledi. Türkiye yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gidecek. Malatya’nın da aralarında bulunduğu 32 ilde oy verme saatleri 07.00 ile 16.00 arasında yapılacakken 32 il dışındaki diğer illerde oy verme 08.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19734308/oy-kullanma-saatleri-belirlendi-erken-bitecek-illerin-arasinda-malatyada-var-iste-o-saatler



31 Mat 2024 yerel seçiminde sandık görevlilerinin ücretleri ne kadar?

31 Mat 2024 yerel seçiminde sandık görevlisi ücreti ne kadar oldu? Sandık kurulu başkanı, sandık memuru, partili üyeler, bina sorumluları kaç para alacak? 2024 Yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belli oldu. İşte ayrıntılar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19734525/31-mat-2024-yerel-seciminde-sandik-gorevlilerinin-ucretleri-ne-kadar



Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

YSK seçmen kaydı sorgulama işlemi oldukça basit birkaç adımdan oluşur. Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak öğrenebilirler. Peki, YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19737550/nerede-oy-kullanacagim-ysk-secmen-kaydi-sorgulama-nasil-ve-nereden-yapilir



Seçmen sayısı açıklandı! 31 Mart 2024 yerel seçimlerde kaç kişi oy kullanacak?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde oy kullanacak kayıtlı seçmen sayısı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı. İşte, seçmen sayısıyla ilgili detaylar:

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19737987/secmen-sayisi-aciklandi-31-mart-2024-yerel-secimlerde-kac-kisi-oy-kullanacak



Üzen haber geldi! Malatya’nın maskotu “Badem” artık yok!

Malatya sokaklarında herkesin sık sık karşılaştığı ve Malatya’nın maskotu olarak bilinen Badem’e araba çarptığı bildirildi. Verilen bilgilere göre Malatya kent merkezinde tüm vatandaşların tanıdığı Badem araba çarpması sonucu hayatını kaybetti. Badem’in geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi sonrasında yeniden Malatya sokaklarına döndüğü biliniyordu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19738131/uzen-haber-geldi-malatyanin-maskotu-badem-artik-yok



Seçim yasakları neler? Yasaklar saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi uyarınca seçime ilişkin süreç işliyor. Takvime göre 21 Mart tarihinde propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı. Seçim propagandası 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19740132/secim-yasaklari-neler-yasaklar-saat-kacta-baslayip-kacta-bitecek