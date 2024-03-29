Otomobil alev alev yanarak kül oldu, sürücü son anda canını kurtardı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, İstanbul-İzmir otoyolu Gemlik Sanayi kavşağında seyir halindeyken elektrikli otomobil bir anda alev aldı.
Olayda Ukraynalı sürücü, otomobilden son anda çıkarak canını kurtardı. Otomobil ise alev topuna dönerek kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, yaşanan yangın sonrasında itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yangın kontrol altına alınırken, otomobilde meydana gelen büyük hasar gözlendi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve detaylı incelemeler sürdürülüyor.
Bu olay, elektrikli araçların güvenliği ve yangın riskleri konusunda dikkat çekerken, sürücülerin her türlü güvenlik önlemine dikkat etmelerinin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.