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Hekimhan’ın o mahallelerine güzel haber

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Hekimhan’da Hasançelebi ve Başkınık mahallelerinde taşkın koruma işleri gerçekleştirilecek.

Hekimhan’ın o mahallelerine güzel haber mask
Hekimhan’ın o mahallelerine güzel haber
Hekimhan’ın o mahallelerine güzel haber
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Hekimhan’da Hasançelebi ve Başkınık mahallelerinde taşkın koruma işleri gerçekleştirilecek.

Hekimhan’ın o mahallelerine güzel haber

Malatya Hekimhan Başkınık Mahallesi ve Malatya Hekimhan Hasançelebi Mahallesi taşkın koruma inşaatı işine ait sözleşme imzalandı.

Hekimhan’ın o mahallelerine güzel haber

Malatya Hekimhan Başkınık Mahallesi taşkın koruma inşaatı işine ait sözleşme, DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı ve yüklenici firma arasında imzalandı. Sözleşmesi imzalanan iş kapsamında Başkınık Mahallesi’nden geçmekte olan derede toplam 1.900 metre beton duvar, bir adet menfez ve 1.900 metre korkuluk imalatı yapılacak. Böylece bir mahalle taşkın zararlarına karşı daha emniyetli hale gelmiş olacak.

Hekimhan’ın o mahallelerine güzel haber

Öte yandan Malatya Hekimhan Hasançelebi Mahallesi taşkın koruma inşaatı işine ait sözleşme de imzalandı. Taşkın koruma inşaatı işine ait sözleşme, DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı ve yüklenici firma arasında imzalandı. Sözleşmesi imzalanan iş kapsamında Hasançelebi Mahallesi’nden geçmekte olan derede toplam 1.200 metre beton duvar, bir adet menfez ve 1.200 metre korkuluk imalatı yapılacak. Böylece bir mahalle taşkın zararlarına karşı daha emniyetli hale gelmiş olacak.

Hekimhan’ın o mahallelerine güzel haber

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29 Mar 2024 - 22:47 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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