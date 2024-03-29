Trafikte yanan otomobil korku dolu anlar yaşattı

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi semtinde, akşam saatlerinde İstanbul Kapı semti kavşağında seyir halindeyken bir otomobilden dumanlar yükseldi.

Olayın ardından aracını durduran sürücü, vatandaşların yardımıyla yangına müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını başarıyla söndürdü. Otomobilin yanma anları, çevredeki vatandaşlarda korku dolu anlar yaşattı. Ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınınca herkes rahat bir nefes aldı.

Yaşanan olayın ardından, bölgedeki trafik akışında kısa süreli bir aksamaya neden olan yangın, sürücü ve diğer yolcular için ciddi bir tehlike oluşturmadan kontrol altına alındı.

Bu tür anlar, trafikte seyir halindeyken karşılaşılabilecek olası durumlar hakkında sürücüleri dikkatli olmaya ve gerekli güvenlik önlemlerini almaya teşvik etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı