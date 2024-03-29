Seçim yasakları neler? Yasaklar saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi uyarınca seçime ilişkin süreç işliyor. Takvime göre 21 Mart tarihinde propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı. Seçim propagandası 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.

İŞTE PROPAGANDA YASAKLARI

Bu bağlamda seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona erdiği 30 Mart tarihine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabiliyor. Fakat seçim süresince genel yollar üzerinde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ve ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak.



İHA’nın haberine göre, yine propaganda yasakları çerçevesinde vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlar, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderilerek yapılan propagandalar da yasak. Ancak siyasi partilerin kendi üyelerine sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilmesi bu yasağa dahil olmayacak.

21 Mart ile 30 Mart tarihleri arasında, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler yapılamaması kararı bulunuyor. Bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayı etkileyecek veya vatandaşın oyunu değiştirecek biçimde yayın yapılması yasak.

Bakanlar ve milletvekillerinin yurt içindeki seçim propagandası ve gezilerinde, makam otomobilleri ya da resmi hizmete tahsis edilen vasıtalar kullanılamayacak. Propaganda amaçlı gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama törenleri yapılamayacak ve resmi ziyafet verilmesi de yasak olacak. Bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası kapsamındaki gezilerine memur ve kamu görevlilerinin katılması da yasak olacak.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimde o gün saat 06.00’dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak. Karara göre, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak.

Ayrıca eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda sadece yemek hizmeti verilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimsenin silah taşıması yasak.

31 Mart’ta saat 18.00’e kadar her türlü yayın organının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapması yasak.

Saat 18.00-21.00 arasında yalnızca YSK’nın seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest bırakılacak.