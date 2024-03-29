2 bin 147 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında bez bir poşet içerisinde 2 bin 147 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu madde bulunduğu şüphesiyle arama yapıldı ve bahsi geçen miktarlarda kapsül uyuşturucu hap bulundu. Hapların sahibi olduğu düşünülen B.O. isimli şahıs gözaltına alındı.

B.O.'nun alınan ifadesinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Bu operasyon, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmaların bir sonucu olarak kaydedildi. Emniyet birimlerinin uyuşturucu madde ticaretine karşı yürüttüğü kararlı mücadele devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı