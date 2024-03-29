- Gündem

2 bin 147 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında bez bir poşet içerisinde 2 bin 147 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 bin 147 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında bez bir poşet içerisinde 2 bin 147 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 bin 147 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu madde bulunduğu şüphesiyle arama yapıldı ve bahsi geçen miktarlarda kapsül uyuşturucu hap bulundu. Hapların sahibi olduğu düşünülen B.O. isimli şahıs gözaltına alındı.

B.O.'nun alınan ifadesinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Bu operasyon, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmaların bir sonucu olarak kaydedildi. Emniyet birimlerinin uyuşturucu madde ticaretine karşı yürüttüğü kararlı mücadele devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Sivas, İmranlı, denetim, Tutuklama, cezaevi, kapsül uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticareti, operasyon, gözaltı

29 Mar 2024 - 21:36 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL