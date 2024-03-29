Badem’i öldüren şahıs yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya’nın maskotu olarak bilinen Badem isimli köpeğe çarpıp kaçan aracın sahibini yakaladı.

Malatya sokaklarında herkesin sık sık karşılaştığı ve Malatya’nın maskotu olarak bilinen Badem’e araba çarptı. Malatyalıların çok sevdiği Badem araba çarpması sonucu hayatını kaybetti. Badem’in geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi sonrasında yeniden Malatya sokaklarına döndüğü biliniyordu.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya’nın maskotu olarak bilinen Badem isimli köpeğe çarpıp kaçan aracın sahibini yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,

“29 Mart 2024 günü saat 15.00 sıralarında Malatya ili maskotu olarak bilinen Badem isimli köpeğe gri renkli bir aracın çarpıp kaçtığına dair ihbar gelmesi üzerine olayı gerçekleştiren şahsın G.A. isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalanmış, konu ile ilgili tahkikata başlandı”

denildi.

https://www.busabahmalatya.com/haber/19738131/uzen-haber-geldi-malatyanin-maskotu-badem-artik-yok