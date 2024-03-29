29 Mar 2024 - 20:51- Gündem G:

Badem’i öldüren şahıs yakalandı

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya’nın maskotu olarak bilinen Badem isimli köpeğe çarpıp kaçan aracın sahibini yakaladı.

Badem’i öldüren şahıs yakalandı mask
Badem’i öldüren şahıs yakalandı
Badem’i öldüren şahıs yakalandı
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya’nın maskotu olarak bilinen Badem isimli köpeğe çarpıp kaçan aracın sahibini yakaladı.

Badem’i öldüren şahıs yakalandı

Malatya sokaklarında herkesin sık sık karşılaştığı ve Malatya’nın maskotu olarak bilinen Badem’e araba çarptı. Malatyalıların çok sevdiği Badem araba çarpması sonucu hayatını kaybetti. Badem’in geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi sonrasında yeniden Malatya sokaklarına döndüğü biliniyordu.

Badem’i öldüren şahıs yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya’nın maskotu olarak bilinen Badem isimli köpeğe çarpıp kaçan aracın sahibini yakaladı.

Badem’i öldüren şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,

“29 Mart 2024 günü saat 15.00 sıralarında Malatya ili maskotu olarak bilinen Badem isimli köpeğe gri renkli bir aracın çarpıp kaçtığına dair ihbar gelmesi üzerine olayı gerçekleştiren şahsın G.A. isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalanmış, konu ile ilgili tahkikata başlandı”

denildi. 
Badem’i öldüren şahıs yakalandı

https://www.busabahmalatya.com/haber/19738131/uzen-haber-geldi-malatyanin-maskotu-badem-artik-yok

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29 Mar 2024 - 20:51 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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