Jandarma operasyonu: 2 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Gaziantep'te, jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 2 milyon TL değerinde kaçak malzemeye el konuldu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Şehitkâmil ilçesinde bir şahsa ait araçta ve Şahinbey ilçesinde bir şahsa ait işyerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 67 bin TL olan 111 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 287 adet gümrük kaçağı elektronik aksesuar, 5 adet gümrük kaçağı kol saati, 7 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bu başarılı operasyon, Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı