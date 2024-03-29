Jandarma operasyonu: 2 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Gaziantep'te, jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 2 milyon TL değerinde kaçak malzemeye el konuldu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Şehitkâmil ilçesinde bir şahsa ait araçta ve Şahinbey ilçesinde bir şahsa ait işyerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 67 bin TL olan 111 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 287 adet gümrük kaçağı elektronik aksesuar, 5 adet gümrük kaçağı kol saati, 7 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bu başarılı operasyon, Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.