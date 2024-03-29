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Köpeği pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

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Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kişinin komşusunun köpeğini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Köpeği pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı mask
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Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kişinin komşusunun köpeğini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Köpeği pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Olayın detaylarına göre, İlknur K., evinin yanında köpeğini pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu. Bunun üzerine polise şikayette bulunan İlknur K., komşusu H.K.'yi köpeğini öldürmekle suçladı ve şikayetçi oldu.

Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan H.K., suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgusunun tamamlanmasının ardından H.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Olay, hayvanlara karşı işlenen şiddetin vahametini bir kez daha gözler önüne sererken, polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 Mar 2024 - 20:38 - Gündem

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