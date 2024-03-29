Erzurum'da şoke eden olay: Baba, çocuğunu halı sahada feci şekilde darp etti

Erzurum'un Yakutiye Hilalkent semtinde yaşanan üzücü bir olay, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir babanın, halı sahada küçük yaşlardaki çocuğunu feci şekilde darp ettiği görüntüler, vatandaşlar arasında büyük tepki uyandırdı.

Olayın gerçekleştiği halı saha alanında, bir adamın çocuğu tekme tokat darp ettiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre, darp edilen çocuğun 9 yaşındaki H.İ.K. olduğu tespit edildi. Baba, çocuğunu yere düşürdükten sonra boğazını sıktı, ardından tekrar yere fırlattı ve sırtına tekme attı. Çocuğun halı saha içinde ilerleyerek oyununa devam ettiği sırada, baba yeniden saldırdı. Çocuğa kafa atan baba, ardından tokat atıp tekmelemeye devam etti. Bu korkunç sahneleri kaydeden vatandaşın tepki dolu sözleri, olayın vahametini daha da artırdı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı öğrenir öğrenmez harekete geçti ve baba hakkında kasten yaralama suçundan işlem başlattı. Baba, ilk ifadesinde çocuğunun küçük kardeşine hakaret ettiği için darp ettiğini iddia etti. Soruşturma devam ediyor.

Bu üzücü olay, toplumda çocukların korunması ve şiddetin önlenmesi gerekliliğini bir kez daha ön plana çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı