'Siber dolandırıcılık' uyarısı: Vatandaşlar bilgilendirildi

Adana'da, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adana İl Müftülüğü iş birliğiyle camilerde 'siber dolandırıcılık' konusunda uyarılar yapıldı.
Merkez Camisi'nde, Adana İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından yaklaşık 383 bin kişiye yönelik vaaz verildi ve 'siber dolandırıcılık' konusunda bilgilendirme yapıldı. Müftü Taşçı, sosyal medya ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarının artmasıyla ilgili vatandaşları uyardı ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Ramazan ayı nedeniyle yapılan yardımlarla ilgili sahte ilanlar konusunda da uyarıda bulunarak, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Telefonda kendini hakim, savcı veya polis olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi konusunda da uyarılar yapıldı.
Namazın ardından polis ekipleri tarafından camiden çıkanlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Bu broşürlerde, siber dolandırıcılık ve güvenli internet kullanımıyla ilgili önemli bilgiler yer aldı.
Bu uyarılarla, Adana'da vatandaşların siber dolandırıcılık konusunda bilinçlendirilmesi ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi hedefleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.