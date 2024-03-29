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'Siber dolandırıcılık' uyarısı: Vatandaşlar bilgilendirildi

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Adana'da, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adana İl Müftülüğü iş birliğiyle camilerde 'siber dolandırıcılık' konusunda uyarılar yapıldı.

'Siber dolandırıcılık' uyarısı: Vatandaşlar bilgilendirildi mask
'Siber dolandırıcılık' uyarısı: Vatandaşlar bilgilendirildi
'Siber dolandırıcılık' uyarısı: Vatandaşlar bilgilendirildi
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Adana'da, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adana İl Müftülüğü iş birliğiyle camilerde 'siber dolandırıcılık' konusunda uyarılar yapıldı.

'Siber dolandırıcılık' uyarısı: Vatandaşlar bilgilendirildi

Merkez Camisi'nde, Adana İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından yaklaşık 383 bin kişiye yönelik vaaz verildi ve 'siber dolandırıcılık' konusunda bilgilendirme yapıldı. Müftü Taşçı, sosyal medya ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarının artmasıyla ilgili vatandaşları uyardı ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Ramazan ayı nedeniyle yapılan yardımlarla ilgili sahte ilanlar konusunda da uyarıda bulunarak, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Telefonda kendini hakim, savcı veya polis olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi konusunda da uyarılar yapıldı.

'Siber dolandırıcılık' uyarısı: Vatandaşlar bilgilendirildi

Namazın ardından polis ekipleri tarafından camiden çıkanlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Bu broşürlerde, siber dolandırıcılık ve güvenli internet kullanımıyla ilgili önemli bilgiler yer aldı.

'Siber dolandırıcılık' uyarısı: Vatandaşlar bilgilendirildi

Bu uyarılarla, Adana'da vatandaşların siber dolandırıcılık konusunda bilinçlendirilmesi ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi hedefleniyor.

'Siber dolandırıcılık' uyarısı: Vatandaşlar bilgilendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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29 Mar 2024 - 20:28 - Asayiş

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