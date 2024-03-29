Çiftçilere 22 ton hibe destekli soya tohumu dağıtıldı

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında Adana'nın 9 ilçesinde çiftçilere hibe destekli 22 ton soya tohumu dağıtıldı.

Proje kapsamında, Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Kozan, Ceyhan, Yumurtalık, Karataş ve İmamoğlu ilçelerinde 64 üreticiye 2 bin 200 dekar tarım arazisi için soya tohumu dağıtıldı. Bu dağıtım ile Adana'daki üreticilerin verimliliklerini artırması ve tarım arazilerini etkin bir şekilde değerlendirmesi hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İmamoğlu ilçesinde düzenlenen soya tohumu dağıtımı programında yaptığı konuşmada, Adana'daki çiftçilerin üreterek ülkenin gıda ihtiyacını karşılama sorumluluğuna vurgu yaptı. Kökçüoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere sunduğu desteklerin devam edeceğini belirterek, çiftçilere sulama, kırsal kalkınma yatırımları gibi konularda da destek olacaklarını ifade etti.

Soya tohumu dağıtımıyla Adana'da yem ve yağ üretimine katkı sağlanacağını belirten Kökçüoğlu, çiftçilerin üretimine verilen önemin altını çizdi ve gelecek yıllarda desteklerin devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı