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42 yıl hapis cezasıyla aranan yağma zanlısı yakalandı

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Isparta'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla, 42 yıl 5 ay 8 gün hapis cezasıyla aranan G.H. isimli şahıs yakalandı.

42 yıl hapis cezasıyla aranan yağma zanlısı yakalandı mask
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Isparta'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla, 42 yıl 5 ay 8 gün hapis cezasıyla aranan G.H. isimli şahıs yakalandı.

42 yıl hapis cezasıyla aranan yağma zanlısı yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik titiz bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, yağma suçundan 42 yıl 5 ay 8 gün hapis cezasıyla aranan G.H. isimli şahıs, iş yerinde ve eklerinde saklandığı adreste yakalandı.

Yakalanan şahıs, polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi. Bu operasyon, Isparta'da güvenlik güçlerinin suçluları adalete teslim etme kararlılığının bir göstergesi olarak kayda geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 Mar 2024 - 20:22 - Gündem

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