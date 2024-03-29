Kaçak alkol operasyonu: 123 litre kaçak içki ele geçirildi

Isparta'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık ve kaçakçılarla mücadele çalışmaları sonucunda, 123 litre kaçak alkol ele geçirilerek 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Antalya'dan Isparta'ya kaçak alkol getirerek satış yapıldığı yönünde bir ihbar aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu bilgi üzerine Gönen ilçesinde bir şahsın bulunduğu aracı takibe aldı.

Yapılan arama sonucunda, araçta bandrolsüz 90 litre viski, 19 litre rakı ve 14 litre vodka olmak üzere toplamda 123 litre kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılarak ele geçirilen içkilere el konuldu.

Bu başarılı operasyon, Isparta'da kaçakçılıkla mücadelede atılan önemli adımlardan biri olarak kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı