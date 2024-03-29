Polis operasyonu: Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltında

Kastamonu'da gerçekleştirilen polis operasyonunda uyuşturucu madde bulunduran 2 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 2 şahsın üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 7,73 gram metamfetamin, 60 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği ve 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli ile ilgili yasal işlemlere başlandığı belirtildi. Bu operasyon, Kastamonu'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan önemli bir adım olarak kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.