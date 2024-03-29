Polis operasyonu: Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltında

Kastamonu'da gerçekleştirilen polis operasyonunda uyuşturucu madde bulunduran 2 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 2 şahsın üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 7,73 gram metamfetamin, 60 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği ve 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli ile ilgili yasal işlemlere başlandığı belirtildi. Bu operasyon, Kastamonu'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan önemli bir adım olarak kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı