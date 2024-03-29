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DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı mask
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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Irak uyruklu 2 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan yabancı uyruklu 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 Mar 2024 - 20:13 - Gündem

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