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9 kilogram esrar ele geçirildi

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Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 9 kilogram esrarın ele geçirilmesi dikkat çekti.

9 kilogram esrar ele geçirildi mask
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Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 9 kilogram esrarın ele geçirilmesi dikkat çekti.

9 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir ikamete yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 9 kilogram sıkıştırılmış esrar bulundu.

Operasyon sırasında bir şüphelinin de yakalandığı bildirildi. Bu operasyon, Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadelede atılan önemli adımlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 Mar 2024 - 20:11 - Gündem

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