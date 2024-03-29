9 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 9 kilogram esrarın ele geçirilmesi dikkat çekti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir ikamete yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 9 kilogram sıkıştırılmış esrar bulundu.

Operasyon sırasında bir şüphelinin de yakalandığı bildirildi. Bu operasyon, Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadelede atılan önemli adımlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı