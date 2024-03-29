Bu kadarı pes dedirtti küçük yaştaki çocuğuna TIR kullandırttı

İzmir'de yaşanan olayda, küçük yaştaki bir kız çocuğuna tır kullanma fırsatı veren ve bu anları sosyal medyada paylaşan bir baba, idari para cezasıyla cezalandırıldı.
İzmir-Aydın Otoyolu'nda meydana gelen olayda, E.B. isimli baba, kız çocuğuna tır kullanma şansı tanıdı. Bu tehlikeli durumu kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaşan baba, görüntülerin yayılmasıyla birlikte toplumun tepkisini çekti.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek tırın şoför koltuğunda bulunan küçük kız çocuğunun Y.B. olduğunu ve yolcu koltuğunda ise babası E.B.'nin bulunduğunu tespit etti. E.B.'ye ehliyetsiz araç kullanma ve kullandırma suçlarından idari para cezası kesildi.
Ayrıca, E.B. ve kızı hakkında trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan suçlamalarla adli işlem başlatıldı. Bu olay, trafik kurallarının ciddiyetinin vurgulanması ve çocukların korunması gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.