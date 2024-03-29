Bıçaklı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşanan bir olayda, bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın detaylarına göre, bıçaklı saldırıya maruz kalan R.A., Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan Canik ilçesinde bacağından ve kolundan yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen A.C. (53), polis tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli A.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Bu adım, Samsun'da güvenlik ve huzurun sağlanması adına önemli bir adım olarak kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı