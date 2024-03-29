Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında işlem yapılan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında faaliyet gösteren Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair bilgi üzerine B.T. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.
Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen B.T., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Bu adım, Samsun'da uyuşturucu ticaretiyle mücadelede atılan önemli bir adım olarak kayda geçti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.