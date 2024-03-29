Tohum ekimiyle doğa sevgisi aşılandı

Elazığ'da, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında özel bir etkinlik düzenlendi. Elazığ Orman Fidanlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik, anaokulu öğrencilerine orman ve ağaç sevgisini aşılamayı hedefliyordu.
Etkinlik kapsamında, öğrencilere tohum ekimi konusunda eğitim verilirken, orman ve ağaçların önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu sayede çocukların doğaya olan sevgi ve bilincinin artması amaçlandı.
Katılımcı öğrencilerin ilgiyle takip ettiği etkinlik sonrasında, onlara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Bu hediyeler, çocukların etkinlik sonrasında da orman ve ağaçları hatırlamalarını ve bu konuda duyarlılıklarını artırmayı amaçlıyordu.
Elazığ Orman Fidanlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu etkinlik, çocukların doğa sevgisi ve bilinci konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen önemli bir adım oldu. Umarız bu tür etkinlikler, genç nesillerin doğaya karşı daha duyarlı ve sorumlu bireyler olmalarına katkı sağlar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.