29 Mart 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülüzar Çetinkaya’nın taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Yeşilyurt,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Alican Apak’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yeşilyurt,
5 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Asel Ada Karakuş’un taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Battalgazi,
13 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmed Elsalih’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,
71 yaşında vefat eden ve Sarıçam Adana Mezarlığına defnedilen Mevlüt Gedik’in taziye adresi: Sarıçam, Adana,
84 yaşında vefat eden ve Gölpınarı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Sultan Celiloğlu’nun taziye adresi: Gölpınarı Mahallesi, Akçadağ.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.