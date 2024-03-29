29 Mar 2024 - 17:33- Gündem G:

29 Mart 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

29 Mart 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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“82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülüzar Çetinkaya’nın taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Yeşilyurt,

73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Alican Apak’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yeşilyurt,

5 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Asel Ada Karakuş’un taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Battalgazi,

13 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmed Elsalih’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,

71 yaşında vefat eden ve Sarıçam Adana Mezarlığına defnedilen Mevlüt Gedik’in taziye adresi: Sarıçam, Adana,

84 yaşında vefat eden ve Gölpınarı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Sultan Celiloğlu’nun taziye adresi: Gölpınarı Mahallesi, Akçadağ.”

 
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29 Mar 2024 - 17:33 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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