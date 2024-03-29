Üzen haber geldi! Malatya’nın maskotu “Badem” artık yok!

Malatya sokaklarında herkesin sık sık karşılaştığı ve Malatya’nın maskotu olarak bilinen Badem’e araba çarptığı bildirildi. Verilen bilgilere göre Malatya kent merkezinde tüm vatandaşların tanıdığı Badem araba çarpması sonucu hayatını kaybetti. Badem’in geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi sonrasında yeniden Malatya sokaklarına döndüğü biliniyordu.
Verilen bilgilerde Badem’e bir arabanın çarpıp kaçtığı başka bir vatandaşın ise aracıyla veterinere götürdüğü belirtiliyor.
BUSABAH Gazetesi’nin haberine göre bundan yaklaşık bir ay önce kanser olduğu tespit edilen Badem bir veteriner kliniği tarafından tedavi edilerek tekrar sağlığına kavuşturuldu. Malatya sokaklarına geri dönen Badem’in hayatını kaybetmesi ise Malatyalılar tarafından üzüntüyle karşılandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mektupvar - Sosyal medyada baya karşıma çıktı, üzüldüm depremde o kadar insanlar ihmaller sonucu öldü bu kadar gündemde olmadı ( vatandaşlar arasında)
Bu arada yanlış anlaşılmasın bende evcil hayvan besliyorum.
Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.