Üzen haber geldi! Malatya’nın maskotu “Badem” artık yok!

Malatya sokaklarında herkesin sık sık karşılaştığı ve Malatya’nın maskotu olarak bilinen Badem’e araba çarptığı bildirildi. Verilen bilgilere göre Malatya kent merkezinde tüm vatandaşların tanıdığı Badem araba çarpması sonucu hayatını kaybetti. Badem’in geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi sonrasında yeniden Malatya sokaklarına döndüğü biliniyordu.

Verilen bilgilerde Badem’e bir arabanın çarpıp kaçtığı başka bir vatandaşın ise aracıyla veterinere götürdüğü belirtiliyor.

BUSABAH Gazetesi’nin haberine göre bundan yaklaşık bir ay önce kanser olduğu tespit edilen Badem bir veteriner kliniği tarafından tedavi edilerek tekrar sağlığına kavuşturuldu. Malatya sokaklarına geri dönen Badem’in hayatını kaybetmesi ise Malatyalılar tarafından üzüntüyle karşılandı.